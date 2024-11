Im Kanton St. Gallen sollen Autopendler in der Steuererklärung künftig bis zu 8000 Franken abziehen können. Dagegen hat eine links-grüne Allianz das Referendum ergriffen. In zwei weiteren Abstimmungsvorlagen geht es am Sonntag um Finanzierungslücken bei der Pflege sowie um die Umsetzung der Pflegeinitiative.