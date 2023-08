Damit hatte die Ecowas den Putschisten für den Fall gedroht, dass sie sich weigern, den in seiner Residenz festgehaltenen Staatspräsidenten wieder ins Amt einzusetzen. Dafür hatte die Ecowas der Junta ursprünglich eine Woche Zeit gegeben. Die Junta liess die Frist jedoch in der Nacht zu Sonntag verstreichen. Stattdessen ordneten sie noch am Sonntag vorsorglich und bis auf weiteres eine Sperrung des Luftraums über dem Niger an. Auch seitdem zeigte die Junta in Niamey keine Bereitschaft zum Machtverzicht oder Einlenken. Im Gegenteil stellten die Putschisten, die am 26. Juli die Kontrolle im Niger übernommen hatten, in der Nacht zum Donnerstag eine neue Regierung vor.