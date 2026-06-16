Die Massnahmen des Kantons und des Bundes sollen den Standort Gerlafingen unterstützen und die Stahlproduktion in der Standortgemeinde mit über 480 Mitarbeitenden sichern, hält die Staatskanzlei Solothurn fest. Gleichzeitig bleibe die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz in der ökologischen Stahlproduktion erhalten.