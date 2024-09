«Die Augustdaten zum Einzelhandelsumsatz unterstreichen, dass sich bisher keine Konsumrezession in den USA abzeichnet», kommentierte Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz. «Ein Soft-Landing der US-Wirtschaft bleibt damit das Basisszenario.» Mayr erwartet an diesem Mittwoch auch lediglich eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte. An den Finanzmärkten ist die Unsicherheit aber weiter gross. Zuletzt wurde auch zunehmend auf eine Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte spekuliert.