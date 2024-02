Nachdem der deutsche Staatsanteil an der DHL Group (vormals Deutsche Post) durch einen Aktienverkauf deutlich gesunken ist, hat die Gewerkschaft Verdi scharfe Kritik geäussert. «Hier wird Tafelsilber verscherbelt, um selbstverschuldete Löcher im Bundeshaushalt zu stopfen», erklärte Verdi-Vizechefin Andrea Kocsis am Mittwoch in Berlin. Stattdessen sollte «eine nachhaltige Beteiligungspolitik mit sicheren Dividendeneinnahmen» betrieben werden, um den Einfluss auf die kritische Infrastruktur dauerhaft zu sichern.

07.02.2024 17:13