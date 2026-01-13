Zusammenhang mit Affäre Dittli

Es ist nun Aufgabe der Staatsanwaltschaft, diesen Fall vollständig aufzuklären. Auch der Grosse Rat könnte sich dieser Aufgabe widmen, wenn er sich für eine PUK ausspricht. Der Staatsrat ist dagegen, und das Büro des Grossen Rates hat am Montag erklärt, dass es ebenfalls gegen eine PUK ist und es vorzieht, dem Rechnungshof ein Sondermandat zu erteilen.