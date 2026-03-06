Der Tod eines Babys bei Bordeaux Anfang Januar steht offenbar nicht im Zusammenhang mit dem konsumierten Produkt. Das gab die Staatsanwaltschaft am Freitag bekannt, nachdem sie mehrere Analysen in Auftrag gegeben hatte. Der Fall war zeitlich mit dem Rückruf von Säuglingsmilchprodukten wegen möglicher Verunreinigung durch ein Toxin zusammengefallen.