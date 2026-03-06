«Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen scheint der Tod des Säuglings (...) nicht im Zusammenhang mit der Säuglingsnahrung zu stehen, mit der er ernährt wurde», schrieb Renaud Gaudeul, Staatsanwalt in Bordeaux, in einer Mitteilung. Die Untersuchungen würden fortgesetzt, insbesondere auf rechtsmedizinischer Ebene, um die Todesursache festzustellen.