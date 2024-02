Laut Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht, dass das Geld auch in mehrere Immobilien in Frankreich, Luxemburg und Monaco floss, ausserdem in Geschäftshäuser in Hamburg und Düsseldorf sowie zwei Gewerbeimmobilien in Bestlage in München. Insgesamt wurden Vermögenswerte von rund 35 Millionen Euro beschlagnahmt.