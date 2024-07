Nach Angaben von Panamas Aussenministers Javier Martínez-Acha sperrte Venezuela seinen Luftraum für mehrere Stunden für Flüge der panamaischen Gesellschaft Copa Airlines. Der Flug mit den Ex-Präsidenten in Panama-Stadt und eine andere Maschine in der venezolanischen Hauptstadt Caracas seien am Start gehindert worden, bis die Ex-Präsidenten ausstiegen. Die venezolanische Luftfahrtbehörde sagte dagegen, der Flugbetrieb verlaufe ohne Störungen.