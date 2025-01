* Die neue syrische Führung unter De-facto-Machthaber Ahmed al-Scharaa schrieb in einer auf Englisch veröffentlichten Erklärung, die Wahl von Trump sei ein Zeugnis der amerikanischen Bevölkerung in das Vertrauen in Trumps Führung. Unter Verweis auf das immense Leid, das der syrische Bürgerkrieg über das Land gebracht habe, hiess es mit Blick auf Trump weiter: »Wir sind zuversichtlich, dass er der Führer ist, der Frieden in den Nahen Osten bringen kann und der Stabilität in der Region wiederherstellen kann.«