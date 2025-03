Ein Minus unter dem Strich resultierte in den Kantonen Bern, St. Gallen, Thurgau und Glarus sowie in Appenzell Ausserrhoden. Die Jahresrechnung 2024 des Kantons Bern weist ein Defizit von 10,7 Millionen Franken aus. Budgetiert war ein Plus von 8 Millionen Franken. Um 73 Millionen Franken schlechter als budgetiert schloss die Staatsrechnung des Kantons St. Gallen ab.