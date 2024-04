Unterschiedliche Finanzaussichten

Im Einklang mit den Kantonsverantwortlichen bezeichnete FDK-Präsident Stocker die Finanzaussichten der Kantone als durchzogen und und von grossen Unterschieden geprägt. Neben weiteren Sparmassnahmen in etlichen Kantonen fasst so etwa der Kanton Thurgau eine Steuerfusserhöhung während sechs Jahren ins Auge, was die Steuererleichterungen der letzten Jahre aufheben würde.