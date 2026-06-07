Bei einem Grossteil der gestrichenen Stellen handelt es sich um befristete Anstellungen - diese seien dem SEM befristet zugesprochen worden, «um die Pendenzen im Asylbereich abzubauen», teilte das SEM am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Da der Abbau in einigen Monaten abgeschlossen sei, müsse das SEM diese Stellen nun «zurückgeben».