Die Schweizer Staatssekretärin für Wirtschaft, Helene Budliger Artieda, hat sich gegenüber den EU-Finanz- und Wirtschaftsministerinnen und -ministern für eine aktive Standortförderung und gegen staatliche Industriepolitik ausgesprochen. Diese politische Strategie habe in der Schweiz zu einem soliden Rahmen für die Wirtschaft geführt, sagte sie am Dienstag in Brüssel.