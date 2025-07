Insgesamt verharrten die Logiernächte in Ferienwohnungen, auf Campingplätzen sowie in Jugendherbergen und SAC-Hütten von Januar bis März bei 4,5 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Die hiesige Bevölkerung machte dabei mit gut 71 Prozent weiterhin die deutliche Mehrheit aller Übernachtungen aus.