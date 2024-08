Der österreichische Pipeline-Betreiber Gas Connect Austria registrierte am Dienstag keine Unterbrechungen in den Erdgaslieferungen in die Alpenrepublik. «Wir können beruhigen», sagte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. «Uns sind keine Druckschwankungen bekannt, alle Nominierungen laufen nach Plan, und es gibt keine Indikationen für Unregelmässigkeiten.» Die Energiemärkte waren zuletzt in Aufruhr geraten angesichts der Kämpfe auf russischem Territorium in der Nähe einer Pipeline, über die europäische Länder mit Gas versorgt werden.