Deutschland wird im Jahr 2024 mehr Geld ausgeben, als es einnehmen wird. Das strukturelle staatliche Finanzierungsdefizit werde auf etwa 1,25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, also dem Gesamtwert der Waren und Dienstleistungen geschätzt, teilte der Stabilitätsrat nach seiner Sitzung am Montag mit. Das Ziel von 0,5 Prozent werde demnach weder in diesem noch in den kommenden vier Jahren erreicht. Der Stabilitätsrat überwacht zweimal jährlich die Haushaltsführung von Bund und Ländern.