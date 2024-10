Der Autozulieferer Stabilus hat dank eines starken Schlussspurts und einer Übernahme im vergangenen Geschäftsjahr operativ besser abgeschnitten als erwartet. Der um Sondereffekte wie die Belastungen aus der Übernahme von Destaco bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei zwar leicht auf 157 Millionen Euro gefallen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwochabend in Koblenz mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Der Umsatz zog unter anderem dank des Zukaufs um acht Prozent auf 1,31 Milliarden Euro an. Das Umsatzplus fiel im Rahmen der Erwartungen aus.