Der Automobilzulieferer Stabilus will im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2024/25 mindestens so viel umsetzen wie im Vorjahr. Das Unternehmen peile einen Umsatz von 1,3 bis 1,45 Milliarden Euro an, teilten Stabilus am Montag bei Vorlage von endgültigen Jahreszahlen für 2023/24 mit. Analysten haben auf ihren Zetteln bereits das obere Ende der Spanne. Dabei sollen 11 bis 13 Prozent als operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) hängen bleiben. Damit würde der Spezialist für Kofferraum-Gasfedern im schlechtesten Fall weniger profitabel sein als im abgelaufenen Geschäftsjahr mit einer Marge von 12 Prozent. Für das abgelaufene Geschäftsjahr will das Stabilus-Management eine Dividende von 1,15 Euro je Aktie zahlen. Ein Jahr zuvor waren es noch 1,75 Euro gewesen. Die Eckdaten 2023/24 vom November bestätigte das Unternehmen.