Der Autozulieferer Stabilus will mit der Übernahme des US-Konzerns Destaco sein Industriegeschäft stärken. Das Geschäft soll den Umsatz «erheblich» steigern und das Unternehmen profitabler machen. Für den Industrieautomation-Spezialisten will der Konzern 680 Millionen US-Dollar (640 Mio Euro) bar auf den Tisch legen, wie er am Donnerstag mitteilte. An der Börse kam der Zukauf nach anfänglicher Skepsis gut an. Die Marktkapitalisierung des im MDax notierten Unternehmens legte am Nachmittag um acht Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu.

12.10.2023 15:56