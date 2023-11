Bereits im Juli hatte der Zulieferer den Anteil an seinem Partner Cultraro auf 60 Prozent erhöht, die Marke agiert mit eigenem Namen nun unter dem Stabilus-Dach. Mitte Oktober hatte Stabilus dann den Zukauf des auf Industrieautomation spezialisierten US-Unternehmens Destaco für 680 Millionen Dollar verkündet, mit dem das eigene Industriegeschäft gestärkt werden soll. Der Deal soll im ersten Halbjahr abgeschlossen werden. Zudem steckt der Konzern in seinem Hauptwerk in Koblenz rund zehn Millionen Euro in die Modernisierung und Automatisierung. Dabei sollen früheren Angaben zufolge bis 2025 rund 150 Stellen wegfallen, vor allem in der Produktion./tav/men/jha/