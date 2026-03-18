Die Aktien von Stadler Rail ist am Mittwochmorgen zunächst hochgesprungen und pendelt sich derzeit bei einem stabilen Plus ein. Mit den Jahreszahlen hat der Zugbauer die Erwartungen der Finanzgemeinde beim Auftragseingang und Umsatz übertroffen. Allerdings hatten die Analysten bei der Profitabilität und der Dividende mehr erwartet.