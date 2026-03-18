Gegen 9.55 Uhr notieren die Aktien 2,4 Prozent höher bei 18,43 Franken. Dies bei einem quasi unveränderten Gesamtmarkt SPI (-0,05 Prozent). Die Titel hatten seit Anfang Februar klar nachgegeben.
«Insgesamt hat Stadler Rail ein Ergebnis 2025 abgeliefert, das hinsichtlich der Profitabilität leicht unter den Erwartungen liegt», heisst es bei der ZKB. Die Experten von Vontobel wiesen darauf hin, dass Stadler noch immer unter den Folgen des Hochwassers von 2024 gelitten habe, das die Lieferketten beeinträchtigte. Dazu kamen negative Währungseffekte.
Die Analysten loben jedoch den Auftragseingang. Dieser fiel laut der ZKB «sehr stark» aus, obwohl der Grossauftrag der SBB an Siemens ging. Dennoch dürfte es laut Vontobel noch einige Zeit dauern, bis das Unternehmen die Auftragsbücher in nachhaltig höhere Margen umsetzen könne.
Als positiv wurden die Bestätigung der Umsatzguidance für 2026 und die erstmals abgegebene EBIT-Margenguidance gewertet. Denn die Erreichung dieser Ziele sei bisher nicht im Aktienkurs eingepreist. Stadler muss laut der ZKB nun beweisen, dass die Mittelfristziele erreicht werden können und ein deutlich positiver Freier Cashflow näher komme.
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(AWP)