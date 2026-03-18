Als positiv wurden die Bestätigung der Umsatzguidance für 2026 und die erstmals abgegebene EBIT-Margenguidance gewertet. Denn die Erreichung dieser Ziele sei bisher nicht im Aktienkurs eingepreist. Stadler muss laut der ZKB nun beweisen, dass die Mittelfristziele erreicht werden können und ein deutlich positiver Freier Cashflow näher komme.