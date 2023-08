Die Aktien von Stadler Rail sind am Mittwoch mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Ostschweizer Zugbauer hatte am Morgen durchzogene Halbjahresergebnisse vorgelegt, welche die Erwartungen der Finanzgemeinde teils übertroffen, teils verfehlt haben.

30.08.2023 09:47