Stadler Rail hat einen Vertrag von der türkischen Eisenbahngesellschaft TCDD Tasimacilik zur Lieferung von 35 diesel-elektrischen Hauptstreckenlokomotiven des Typs EURO4001 erhalten. Der Vertrag umfasst ausserdem Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, Spezialwerkzeuge, Prüfausrüstung sowie drei Jahre Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, wie es in einer Mitteilung vom Montagnachmittag heisst.