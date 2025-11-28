In der Politik und Öffentlichkeit kam danach heftige Kritik an der SBB auf, die Bestellung ins Ausland vergeben zu haben. Die SBB wehrten sich: Als Unternehmen im Bundesbesitz müsse die SBB den Auftrag zwingend an das «vorteilhafteste Angebot» vergeben. Und dieses sei deutlich gewesen: Siemens habe in der Summe klar am meisten Punkte erzielt bei den Kriterien, mit denen alle einverstanden gewesen seien.