Die Rigi Bahnen investieren dafür rund 22 Millionen Franken, heisst es in einer separaten Mitteilung des Bahnbetreibers. In Absprache mit der Stiftung Rigi Historic soll bis 2030 entschieden werden, welche der historischen Züge in Betrieb bleiben. Bis 2030 seien zudem Anpassungen an der Strecke ab Goldau geplant, um die Zugänglichkeit der Bahnstrecke zu verbessern.