Die neuen Fahrzeuge sollen die über 30 Jahre alten Fahrzeuge eines anderen Herstellers ersetzen, wie Stadler am Montag mitteilte. Die Züge bieten den Angaben nach Platz für rund 300 Personen und haben 150 Sitzplätze. Die Auslieferung sei schrittweise ab 2027 geplant. Der Vertrag mit SL enthalte zudem eine Option für insgesamt 31 weitere Fahrzeuge.