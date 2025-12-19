Konkret wird Stadler zwei Adhäsions-Zahnrad-Triebwagen liefern, die bis Ende 2028 in Betrieb gehen sollen und damit ältere Züge ersetzen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 17,5 Millionen Franken.
cg/ra
(AWP)
Die Appenzeller Bahnen erneuern ihre Flotte mit zwei neuen Triebwagen von Stadler. Diese sollen auf der Linie Rorschach-Heiden eingesetzt werden, wie der Zugbauer am Freitag mitteilte.
