Die Hybridfahrzeuge sollen ab Ende 2028 im Güterverkehr zwischen Morges und Bière eingesetzt werden und auf dem Streckennetz über die Fahrleitung und in den Kiesgruben über Dieselmotoren betrieben. MBC werde die Meterspur-Lokomotiven für den Güterverkehr auf der Strecke Bière-Apples-Morges einsetzen.
Die Meterspur-Loks wiegen laut Mitteilung 64 Tonnen und sind 17 Meter lang. Sie erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde und verfügen über eine Anfahrzugkraft von 220 Kilonewton und einer maximalen Leistung von 3 Megawatt. Die MBC hatte bereits Ende 2024 ein Fahrzeug bestellt.
sta/rw
(AWP)