Die Hybridfahrzeuge sollen ab Ende 2028 im Güterverkehr zwischen Morges und Bière eingesetzt werden und auf dem Streckennetz über die Fahrleitung und in den Kiesgruben über Dieselmotoren betrieben. MBC werde die Meterspur-Lokomotiven für den Güterverkehr auf der Strecke Bière-Apples-Morges einsetzen.