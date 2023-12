Die Euro9000-Lokomotive des Ostschweizer Zugbauers Stadler hat die Typenzulassung für den Betrieb in den Niederlanden und Belgien erhalten. Damit erweitere sich das Einsatzgebiet für die Lokomotive, die bereits in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugelassen ist, teilte Stadler am Mittwoch mit.

20.12.2023 19:24