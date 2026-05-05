Zudem hiessen die Aktionäre des Zugherstellers an der Versammlung in der Swiss Life-Arena in Zürich alle Anträge des Verwaltungsrats gut, wie Stadler Rail am Abend in einem Communiqué mitteilte. Mit Sabrina Soussan und Michael Schöllhorn wählte die Generalversammlung zwei neue Verwaltungsräte. Sie ersetzen Christoph Franz und Wojciech Kostrzewa.