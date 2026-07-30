Der Auftrag von Stadler Rail mit VIA Rail Canada umfasst zudem eine 20-jährige Vereinbarung für technische Unterstützung und Ersatzteilversorgung. Stadler spricht in einer Medienmitteilung vom Donnerstag von einem «bedeutenden Meilenstein» für das Unternehmen. Ein Auftragsvolumen wird in der Mitteilung nicht genannt.