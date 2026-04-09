Die Gornergrat Bahn setzt schon seit längerem auf die Züge aus dem Hause Stadler. Bereits im Jahr 2019 bestellte die Bergbahn fünf Zahnradtriebzüge beim Thurgauer Zugbauer. 2024 kam eine weitere Bestellung eines Triebzugs hinzu. Damit sind laut Mitteilung die ersten fünf Zahnradtriebzüge bereits im Einsatz.