«Die Fabrik an sich ist nicht stark betroffen, im Gegensatz zu den Zulieferern, deren Produktionsstätten entweder zerstört oder überschwemmt wurden», sagte Stadler-Sprecher Marc Meschenmoser am Freitag im Westschweizer Fernsehen RTS. Die Fabrik sei nun aber wieder zu 100 Prozent in Betrieb. «Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Rückstand aufzuholen.»