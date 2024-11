Die Überschwemmungen in Valencia, die Unwetter im Wallis und in Niederösterreich sowie eine Unterauslastung im Werk Berlin-Pankow schmälern die EBIT-Marge im Jahr 2024 nach einer ersten Bewertung um maximal 2 Prozentpunkte, teilte Stadler Rail am Mittwochabend mit. Vor diesen Ereignissen hatte das Unternehmen noch mit einer Profitabilität von mehr als 5 Prozent gerechnet.