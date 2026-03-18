Warten auf Abruf

Arg gebremst wurde Stadler auch in Deutschland. Der Konzern hat eigentlich einen Auftrag über 1500 U-Bahn-Wagen von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVB) im Wert von knapp 2 Milliarden gewonnen. Davon seien aber nur 484 Wagen bestellt worden und jetzt im Bau, sagte Bernsteiner. Das Werk in Berlin sei aber auf den ganzen Grossauftrag ausgelegt und damit nicht voll ausgelastet, was auf die Kosten schlage.