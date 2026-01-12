Der Kauf, die Modernisierung und der Weiterverkauf der GTW-Flotte von Thurbo an die MAV schaffe Vorteile für alle Beteiligten, teilte Stadler am Montag mit. Die Züge erhielten ein zweites Leben und würden ökologisch wie finanziell nachhaltig weiter genutzt. Die Verlängerung der Lebensdauer moderner Triebzüge sei eine technisch und wirtschaftlich attraktive Alternative zur Neubeschaffung.