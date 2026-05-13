Leiser unterwegs

Die Tina-Trans sind nach technischen Massnahmen «deutlich leiser» geworden. Der Primärschall der Fahrzeuge sei um 3,7 Dezibel reduziert worden, was einer Halbierung der Lautstärke entspreche, heisst es weiter. Damit erreiche der Lärm das Niveau der bisherigen Tango-Flotte.