Auch der Auftragseingang war nicht mehr so üppig wie vor einem Jahr. Stadler holte in den ersten sechs Monaten Aufträge in Höhe von 4,7 Milliarden Franken herein. Im Ausnahmevorjahr waren es fast 6 Milliarden Franken gewesen dank riesigen Bestellungen unter anderem der SBB und der ÖBB.