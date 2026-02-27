Noch ist die Unfallursache unklar. Etwa 40 Menschen - die meisten davon Passagiere - wurden nach Angaben der italienischen Feuerwehr verletzt. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ein. Das Tram, ein modernes Modell, soll erst seit wenigen Monaten im Einsatz gewesen sein.