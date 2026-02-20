Stadler Digital Labs wurde laut den Angaben als Joint-Venture-Unternehmen gegründet und hat den Sitz in der portugiesischen Stadt Coimbra. Die Firma sei mit 100 Mitarbeitenden gestartet und bringe das Bahn-Know-how von Stadler mit Kompetenzen zu Softwareentwicklung, sicherheitsrelevanter Systeme und Cybersicherheit von Critical Software zusammen. In drei Jahren soll es auf 300 Mitarbeitende wachsen.