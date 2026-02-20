Stadler Digital Labs wurde laut den Angaben als Joint-Venture-Unternehmen gegründet und hat den Sitz in der portugiesischen Stadt Coimbra. Die Firma sei mit 100 Mitarbeitenden gestartet und bringe das Bahn-Know-how von Stadler mit Kompetenzen zu Softwareentwicklung, sicherheitsrelevanter Systeme und Cybersicherheit von Critical Software zusammen. In drei Jahren soll es auf 300 Mitarbeitende wachsen.
Stadler hält 51 Prozent am Stadler Digital Labs, die restlichen 49 Prozent sind im Besitz von Critical Software. CEO der Firma ist Rogério Gomes.
awp-robot/mk/tp
(AWP)