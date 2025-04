Zunächst werde das Typentestzentrum für die ÖBB-Doppelstockzüge und weitere Aufträge aus Zwentendorf verlagert, schrieb die österreichische Nachrichtenagentur APA am Dienstag. In der nächsten Phase des Projektes solle ein Instandhaltungsstützpunkt für österreichische Kunden errichtet werden, hiess es in einem Communiqué des Amtes der niederösterreichischen Landesregierung.