Stadler-Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler bedauert den Entscheid nach wie vor. «Wir müssen diesen aber aufgrund der uns vorliegenden Informationen akzeptieren», wurde der Firmenchef in der Mitteilung zitiert. «Stadler richtet den Fokus auf die Weiterführung der langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit der SBB.»