FDP wollte einen «Pop-Up-Park»

Der FDP wäre es lieber gewesen, die Hausbesetzer zum Auszug zu bewegen und den Betonbau so schnell wie möglich dem Erdboden gleichzumachen. «Bis man weiss, was mit diesem Platz wird, sollte die Bevölkerung einen Pop-up-Park erhalten», sagte Martina Zürcher.