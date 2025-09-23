Und das Geld wird weiter fliessen: Geplant sind auch in den Folgejahren Investitionen von über 2 Milliarden Franken. Die Bevölkerung wachse und die städtische Infrastruktur werde stark beansprucht, sagte Leupi. Grosse Treiber seien Schule und Betreuung, Wohnen und Netto-Null sowie der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Bereits jetzt könnten die Investitionen nur noch teilweise aus dem Cashflow der Stadt refinanziert werden.