«Die Städte sind vor den Kopf gestossen», sagte Anders Stokholm, der Städteverbandspräsident und Stadtpräsident von Frauenfeld TG in einem Interview mit der Zeitung «NZZ am Sonntag». Sie hätten ihre Sicht nicht einbringen können. Die meisten Massnahmen würden Städte und ihre Agglomerationen betreffen, in denen mittlerweile drei Viertel der Gesamtbevölkerung lebten.