Das Problem: «Die Betriebsferien werden von den Angestellten nicht als Ferien wahrgenommen, weil sie diese Tage nicht frei wählen können», sagte Luca Maggi (Grüne), der die Motion miteingereicht hatte. Deshalb soll nun eine fünfte Woche dazukommen, die sich auch wirklich wie Ferien anfühlt. Unter dem Strich sollen die städtischen Angestellten künftig also sechs Wochen und einen Tag frei erhalten.