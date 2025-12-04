Umstritten sind einmal mehr die neuen Stellen für die Stadtpolizei. AL und Grüne wollen hier den Rotstift ansetzen und keine der 17 beantragten Stellen bewilligen. GLP und SP setzen sich für einen Kompromiss ein: 9 neue Stellen. FDP, Mitte und SVP folgen dem Antrag des Stadtrats auf 17 zusätzliche Stellen.